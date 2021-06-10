Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak

Kulübün Mali ve Faaliyet raporunun sunulacağı, 2 yıl süreyle görev yapacak olan yeni Başkan ve Yönetim kurulunun seçileceği, Olağan Genel Kurulu toplantısı, Vadili Spor Kulübü Lokalinde yapılacak.
Olağan Genel Kurul Gündemi Şöyle;
1-Açılış Konuşması
2- Başkanlık Divanının Oluşması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Raporu okunması, (2019-2020 / 2020- 2021)
5-Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçiminin yapılması
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış
Kulübün Mali ve Faaliyet raporunun sunulacağı, 2 yıl süreyle görev yapacak olan yeni Başkan ve Yönetim kurulunun seçileceği, Olağan Genel Kurulu toplantısı, Vadili Spor Kulübü Lokalinde yapılacak.