Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak

Kulübün Mali ve Faaliyet raporunun sunulacağı, 2 yıl süreyle görev yapacak olan yeni Başkan ve Yönetim kurulunun seçileceği, Olağan Genel Kurulu toplantısı, Vadili Spor Kulübü Lokalinde yapılacak.

Olağan Genel Kurul Gündemi Şöyle;

1-Açılış Konuşması

2- Başkanlık Divanının Oluşması

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı



Raporu okunması, (2019-2020 / 2020- 2021)

5-Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçiminin yapılması

6-Dilek ve Temenniler

7-Kapanış