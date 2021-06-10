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Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak

BTM 1. Ligi’nde mücadele eden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Saat 11.00’de gerçekleştirecek.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:07
Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak
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Kulübün Mali ve Faaliyet raporunun sunulacağı, 2 yıl süreyle görev yapacak olan yeni Başkan ve Yönetim kurulunun seçileceği, Olağan Genel Kurulu toplantısı, Vadili Spor Kulübü Lokalinde yapılacak.
Olağan Genel Kurul Gündemi Şöyle;
1-Açılış Konuşması
2- Başkanlık Divanının Oluşması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

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4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider
Raporu okunması, (2019-2020 / 2020- 2021)
5-Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçiminin yapılması
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış

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Anahtar Kelimeler:
Vadili Spor Kulübü
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