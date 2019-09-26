Usta biniciler engelleri aştı

KKTC Binicilik Federasyonunun bu yıl 7’ncisi düzenlenen Engel Atlama Yarışı Tunaç Atlı Spor Kulübünde 21-22 Eylül’de yapıldı.

Cumartesi 12 yaş altı 70X , 70cm Acemi Parkuru ve 90cm. Barajlı yarışları yapıldı.

Pazar günü de akşam üzeri 17:00’de başlayan yarışlar 110cm barajlı ve 120cm yarışları ile tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu hakemlerinden Hüsamettin Aydın’ın başhakem olarak yönettiği yarışlarda KKTC Binicilik Federasyonunun hakemleri de görev aldı. 16-20 Eylül tarihlerinde TBF ve KKTCBF işbirliği ile düzenlenen Hakem ve Pist Şefliği kurslarında da başarı gösteren 18 hakem de kurslarının sonunda hakem kürsüsünde ve yarışma manejinde görev aldı.

Binicilik sporu tutkunu çok sayıda izleyicinin olduğu iki gün süren yarışları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da izlemesi öncesinde hakem kursu sertifika törenine ardından yarış sonrası kupa etkinliğine de katılması federasyon yönetimini sevindirirken.yarışmacıların atlarla sağladıkları uyum ve sergiledikleri yüksek performans sporun geleceği adına umutla karşılandı.

Yarışmalara katılım ise 12 Yaş altı 70X parkuruna 10 yarışmacı, 70cm. Acemi parkuruna 22 yarışmacı, 90cm. parkurunu 22 yarışmacı koşarken baraj hakkını 1 binici hak ettiği için ikinci bölümü olan baraj koşusu koşulmadı. İkinci yarış günü olan Pazar günü ise 110cm parkurunu 12 yarışçı koştu, baraj koşusunu ise 3 binici arasında koşuldu. 120cm yarışı ise nefesleri tutturan 10 yarışmacı arasında koşuldu.Lha

7. Engel Atlama Yarışı sonuçları binici, at ve kulüp isimleri ise;

12Yaş Altı 70Xcm

Nerin Batıdeniz / Ringo / Tunaç Atlı Spor Kulübü

Ali Toruntay / Duncan / Royal Riding Club

Ali Toruntay / Gypsy / Royal Riding Club

70cm. Acemi Parkuru

Fevzi Kızılkılınç / Çakır / Aner Atlı Spor Kulübü

Ramadan Namsoy / Jack / Tunaç Atlı Spor Kulübü

Jaya Hoyles / Queen / Tunaç Atlı Spor Kulübü

90cm. Barajlı Yarış

Merve Falyalı / Tayfun / Aner Atlı Spor Kulübü

Leyla Gökaşan / Wulensa / Terzioğlu Atlı Spor Kulübü

Jasmine Çelebioğlu / Zorba / Tunaç Atlı Spor Kulübü

110cm. Barajlı Yarış

Çisem Özoktay / Haylaz / Beşok Atlı Spor Kulübü

Jassem Haylooz / Arseniyos / Aner Atlı Spor Kulübü

Azra Kitaplı / Sidney / Royal Riding Club

120cm. Yarışı

Hayri Baykan / Content / Ferdi

Hayri Baykan / Wulensa / Ferdi

Buğçe Çetin / Wrangler / Ferdi