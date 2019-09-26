Usta biniciler engelleri aştı

KKTC Binicilik Federasyonunun bu yıl 7’ncisi düzenlenen Engel Atlama Yarışı Tunaç Atlı Spor Kulübünde 21-22 Eylül’de yapıldı.
Cumartesi 12 yaş altı 70X , 70cm Acemi Parkuru ve 90cm. Barajlı yarışları yapıldı.
Pazar günü de akşam üzeri 17:00’de başlayan yarışlar 110cm barajlı ve 120cm yarışları ile tamamlandı.
Türkiye Binicilik Federasyonu hakemlerinden Hüsamettin Aydın’ın başhakem olarak yönettiği yarışlarda KKTC Binicilik Federasyonunun hakemleri de görev aldı. 16-20 Eylül tarihlerinde TBF ve KKTCBF işbirliği ile düzenlenen Hakem ve Pist Şefliği kurslarında da başarı gösteren 18 hakem de kurslarının sonunda hakem kürsüsünde ve yarışma manejinde görev aldı.
Binicilik sporu tutkunu çok sayıda izleyicinin olduğu iki gün süren yarışları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da izlemesi öncesinde hakem kursu sertifika törenine ardından yarış sonrası kupa etkinliğine de katılması federasyon yönetimini sevindirirken.yarışmacıların atlarla sağladıkları uyum ve sergiledikleri yüksek performans sporun geleceği adına umutla karşılandı.
Yarışmalara katılım ise 12 Yaş altı 70X parkuruna 10 yarışmacı, 70cm. Acemi parkuruna 22 yarışmacı, 90cm. parkurunu 22 yarışmacı koşarken baraj hakkını 1 binici hak ettiği için ikinci bölümü olan baraj koşusu koşulmadı. İkinci yarış günü olan Pazar günü ise 110cm parkurunu 12 yarışçı koştu, baraj koşusunu ise 3 binici arasında koşuldu. 120cm yarışı ise nefesleri tutturan 10 yarışmacı arasında koşuldu.Lha
7. Engel Atlama Yarışı sonuçları binici, at ve kulüp isimleri ise;
12Yaş Altı 70Xcm
Nerin Batıdeniz / Ringo / Tunaç Atlı Spor Kulübü
Ali Toruntay / Duncan / Royal Riding Club
Ali Toruntay / Gypsy / Royal Riding Club
70cm. Acemi Parkuru
Ramadan Namsoy / Jack / Tunaç Atlı Spor Kulübü
Jaya Hoyles / Queen / Tunaç Atlı Spor Kulübü
90cm. Barajlı Yarış
Merve Falyalı / Tayfun / Aner Atlı Spor Kulübü
Leyla Gökaşan / Wulensa / Terzioğlu Atlı Spor Kulübü
Jasmine Çelebioğlu / Zorba / Tunaç Atlı Spor Kulübü
110cm. Barajlı Yarış
Çisem Özoktay / Haylaz / Beşok Atlı Spor Kulübü
Jassem Haylooz / Arseniyos / Aner Atlı Spor Kulübü
Azra Kitaplı / Sidney / Royal Riding Club
120cm. Yarışı
Hayri Baykan / Content / Ferdi
Hayri Baykan / Wulensa / Ferdi
Buğçe Çetin / Wrangler / Ferdi