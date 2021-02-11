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Üst tarafa oynayacağız

11 Şubat 2021 Perşembe 21:50
Üst tarafa oynayacağız
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Esentepe teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, yıllık stratejilerinin belli olduğunu söyledi

30 Kasım tarihinde başladıkları çalışmayı çıkan vakalar nedeniyle 14 Ocak tarihinde durduran Esentepe takımında süreç takibe alındı. Teknik direktör Kılıç Ali Kahraman spor servisimize verdiği demeçte, üzücü bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek oyuncuların yeniden başlamak için çok istekli olduklarını ancak durumun ortada olduğunu söyledi.

Oyuncuların köylü olması avantajımız

Vaka sayısının ciddi rakamlara ulaştığı son dönemde süreci takip etmek zorunda olduklarını ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, bu dönemde en büyük avantajlarının tüm oyuncularının köylü olduklarını söyledi.

14 Ocak’ta bitirmek zorunda kaldık

20 Kasım tarihinde başkanla yaptığı görüşme sonrasında başladıktan sonra köyde vaka çıkması durumunda süreci noktalayacakları yönünde olduğunu ifade eden Kahraman, ne yazık ki; çıkan 1 vaka sonucunda 30 Kasım tarihinde başladıkları çalışma sürecini 14 Ocak tarihinde bitirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Oyuncular yeniden başlamak için çok istekli

Üzücü bir durum olduğunu, oyuncuların yeniden çalışmalara başlamak için çok istekli olduklarını ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman ancak şartların ve durumun ortada olduğunu ifade etti. Yasakların kalkması durumunda vakalardaki artışın da azalması ile birlikte Mart ve Nisan aylarında yine çalışma düşünceleri olduğunu ifade eden Kahraman, hem kendisinin hem de oyuncu grubunun çalışma adına çok istekli olduklarını ifade etti.

Stratejiyi belirledik

Transfer, terfi ve alt yapı olmak üzere sezon başı 3 ana hedef belirlediklerini ifade eden Esentepe Teknik direktörü Kılıç Ali Kahraman, 7 hafta 23 kişilik oyuncu grubu ile tam katılımın olduğu bir ortamda çok güzel çalıştıklarını söyledi.

28 Haziran’da sezonu açacağız

Federasyon tarafından açıklanan tarihin ortada olduğunu buna göre de kendilerinin planlama yaptıklarını ifade eden Kılıç Ali Kahraman, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 28 Haziran tarihinde sezon çalışmalarına start vereceklerini söyledi.

Geçen yılın üzerine koyarak gideceğiz

Sekiz haftalık programın hazır olduğunu dokuzuncu hafta itibariyle ise maça çıkma planlaması yaptıklarını ifade eden Kahraman, geçen yılın kendileri adına çok güzel geçtiğini söyledi. 24 puanla dokuzuncu sırada aldığı takımı 50 puanla sezonu dördüncü bitirdiklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, geçen yılın üzerine koyarak devam edecekleri bir ortamı gözlemlediğini söyledi.

Esentepe bir oyuncu fabrikası

Esentepe’nin bir futbolcu fabrikası olduğunu ve alt yapının inanılmaz çalıştığını belirten Kılıç Ali Kahraman, A takıma oyuncu alarak yola çıkacakları bir sürecin olacağını söyledi. Geçen sezonki ilk 11’den 5 önemli oyuncu kaybettiklerini de hatırlatan Kahraman, bu isimlerin yerini doldurmak zorunda olduklarını ve bununda bilincinde olduklarını sözlerine ekledi.

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