banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119850
ALTIN
303.604
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8232
EURO
6.5955
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

19.uncu Üniversite Spor Oyunları kapsamında önceki gün bir araya gelen üniversite temsilcileri ülkemiz üniversite oyunlarını bir adım daha ileriye çekebilmek adına çeşitli görüş alış verişlerde bulundular.

Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

19.uncu Üniversite Spor Oyunları kapsamında önceki gün bir araya gelen üniversite temsilcileri ülkemiz üniversite oyunlarını bir adım daha ileriye çekebilmek adına çeşitli görüş alış verişlerde bulundular.

30 Ocak 2020 Perşembe 22:00
Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde bir araya gelen temsilciler ODTÜ KK rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Karakaş ve Genel Sekreter yrd. Metin Gezgin eşliğinde dünden bugüne gelinen Üniversite Spor Oyunları ve hedeflenen noktalara ilerlemeler hususunda görüşlerini ortaya koydu.

banner317
Toplantıya başkanlık eden KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı A noktasından B noktasına doğru adımları atmaya çalıştıklarını belirtirken, spor oyunlarına katılım gösteren tüm üniversitelere teşekkürlerini sundu.

Bu yıl toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul eden ODTÜ’ye ayrıca teşekkür eden Kınacı toplantıda Kuzey Kıbrıs’a bulunan tüm üniversite rektörlerine seslenerek “hep beraber el ele verdiğimiz takdirde öğrencilerimizi EUSA’da ( Avrupa Üniversite Oyunları) görmenin bir hayal değildir geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz örneklerle kanıtladıklarını , bu sebeple üniversitelere gerekli adımı atma konusunda çekinmemeleri gerekir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erenköy ve Polatpaşa şampiyon
Erenköy ve Polatpaşa şampiyon
Şampiyon Türk Ocağı 2-1
Şampiyon Türk Ocağı 2-1
Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol
Yenicami ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında protokol
Şampiyon Jean Pierre Mainardi
Şampiyon Jean Pierre Mainardi
Engelliler Aksaray deplasmanında
Engelliler Aksaray deplasmanında
Cimnastiğe olan ilgi artıyor
Cimnastiğe olan ilgi artıyor
Bisikletçiler kampa giriyor
Bisikletçiler kampa giriyor
Badminton’da U-13 mücadelesi
Badminton’da U-13 mücadelesi
KKTC Veteranları Uluslarası maçlarda
KKTC Veteranları Uluslarası maçlarda
Özeralp 2 yıl bekleyecek
Özeralp 2 yıl bekleyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim