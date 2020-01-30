Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde bir araya gelen temsilciler ODTÜ KK rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Karakaş ve Genel Sekreter yrd. Metin Gezgin eşliğinde dünden bugüne gelinen Üniversite Spor Oyunları ve hedeflenen noktalara ilerlemeler hususunda görüşlerini ortaya koydu.

Toplantıya başkanlık eden KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı A noktasından B noktasına doğru adımları atmaya çalıştıklarını belirtirken, spor oyunlarına katılım gösteren tüm üniversitelere teşekkürlerini sundu.

Bu yıl toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul eden ODTÜ’ye ayrıca teşekkür eden Kınacı toplantıda Kuzey Kıbrıs’a bulunan tüm üniversite rektörlerine seslenerek “hep beraber el ele verdiğimiz takdirde öğrencilerimizi EUSA’da ( Avrupa Üniversite Oyunları) görmenin bir hayal değildir geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz örneklerle kanıtladıklarını , bu sebeple üniversitelere gerekli adımı atma konusunda çekinmemeleri gerekir” dedi.