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Ünilig Futsal 2020-2021 Sezonu Şampiyonu YDÜ

Salon sporlarında antrenman ve müsabaka izinlerinin çıkması ile birlikte KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, mevcut organizasyonlarının yanı sıra farklı spor dalları adına kolları sıvayan ve bu bağlamda 2021 yılının ilk UNİLİG FUTSAL müsabakalarının gerçekleştiği ve 4 Üniversitenin kıyasıya mücadele verdiği futsal sonuçları açıklandı

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:42
Ünilig Futsal 2020-2021 Sezonu Şampiyonu YDÜ
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Saat 10:00 da başlayan maçlar sırası ile

KSTÜ-RDÜ 4-5

DAÜ -YDÜ  1-3

RDÜ- DAÜ  1-4

YDÜ-KSTÜ 5-0

KSTÜ-DAÜ 2-5

YDÜ – RDÜ 4-1

Alınan sonuçlar doğrultusunda YDÜ birinciliği alırken DAÜ 2.lik ve RDÜ 3.lük kupasın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ünilig Futsal 20202021 Sezonu Şampiyonu
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