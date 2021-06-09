Ünilig Futsal 2020-2021 Sezonu Şampiyonu YDÜ

Salon sporlarında antrenman ve müsabaka izinlerinin çıkması ile birlikte KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, mevcut organizasyonlarının yanı sıra farklı spor dalları adına kolları sıvayan ve bu bağlamda 2021 yılının ilk UNİLİG FUTSAL müsabakalarının gerçekleştiği ve 4 Üniversitenin kıyasıya mücadele verdiği futsal sonuçları açıklandı