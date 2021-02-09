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Ünal'lı Aydın'dan ilk prova

09 Şubat 2021 Salı 22:34
Ünal'lı Aydın'dan ilk prova
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Aydın Yıldızspor'a transfer olan Ünal Kaya, yeni takımıyla ilk hazırlık maçına çıktı.

Geçtiğimiz hafta adadan ayrılarak Aydın'a giden ve dört aylığına Aydın Yıldızspor ile anlaşma sağlayan MTG futbolcusu Ünal Kaya, yeni takımıyla ilk hazırlık maçına geçtiğimiz gün çıktı. Aydın Yıldızspor ile Denizlispor U19 takımları arasında oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Ünal, mücadelede 60 dakika forma giydi. Mart ayı sonunda başlayacak olan lig için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyleyen Ünal, takımın arkadaşlık ortamından da memnun olduğunu belirtti

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