Ümitcan, Yozgatspor yolunda

21 yaşındaki kanat oyuncusu Ümitcan Babahan, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Yozgatspor ile sözleşme imzalamak için Perşembe günü adadan ayrılıyor.

Bonservisi Çetinkaya'da bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak Gençlik Gücü'nde geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ümitcan Babahan, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Yozgatspor ile sözleşme imzalamak için Perşembe günü adadan ayrılıyor.

Değirmenlik alt yapısından yetiştikten sonra Çetinkaya'nın transfer ettiği genç futbolcu Ümitcan Babahan, Yozgatspor'a transfer oluyor. Her iki kanatta da görev alabilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak Gençlik Gücü'nde geçiren 21 yaşındaki Ümitcan, Yozgatspor ile anlaşmaya çok yakın. Bir süredir Ümitcan ile temasta olduğu öğrenilen Türkiye 3'üncü lig ekibinin genç futbolcuyu Türkiye'ye çağırdığı bilgisi edinildi. Perşembe günü adadan ayrılacak olan Ümitcan, büyük bir olasılıkla Yozgat ekibi ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.