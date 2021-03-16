Uluslararası tenis semineri devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun kapalı oturumla gerçekleştirdiği, dünyanın önde gelen Tenis eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen 3 günlük seminerlerin ikincisi önceki aksam, en çok heyecan yaratan isim olan Judy Murray tarafından gerçekleştirildi. Seminerde Judy Murray özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının tenise kazandırılması için yürüttüğü projesinden ve Dünya 1 numara olmuş Andy Murray ve Jamie Murray 'in Tenis kariyerleri den bahsederken. Hem antrenör hem de ebeveyn olarak yapılması gerekenleri dinleyicilerle paylaştı.

Seminerler Tenis eğitim bilimcisi Emma Doley tarafından bu akşam verilecek son seminerlerle sona erecek.