Uluslararası temas için çözüm şart

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan adayı Mustafa Akıncı, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi.

Küçük Kaymalı Spor Kulübü Kadın Birimi’nin hayata geçirilerek aktif olarak çalışmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Akıncı, kadınların diğer tüm alanlarda olduğu gibi sporun da siyasetin de içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Spor ambargosunu kaldırmak için uğraş verelim

Bir soru üzerine Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak bu uğurda kararlı bir şekilde uğraş vermeye devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Spor ambargosunun kaldırılması için tabii ki uğraş verelim, mücadeleyi yükseltelim ama gençlerimizin toplumsal anlamda dünyayla buluşması, uluslararası alana çıkabilmeleri için çözüm şarttır. Çözüm Kıbrıs için gerekli olduğu kadar, TC’nin AB geleceği için, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerin ortadan kalkması için de gereklidir” diye konuştu.