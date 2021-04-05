Uluslararası birçok kapı açılacak

Türkiye’nin 5 İlinde 7 Kampüsü olan Girne Kolejleri, Darüşşafaka Spor Kulübü işbirliği ile bir protokole imza attı.

GAÜ’den yapılan açıklamada Daçka Akademi ile yapılan bu işbirliği ileriye yönelik Kıbrıs Kampüslerinde bulunan GAU Amerikan Kollejleriyle de daha kapsamlı hale gelerek, gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs’taki çocuklar için spor dalında Uluslararası platformda bir çok kapıyı açacak.

Girne Amerikan Üniversitesi Türkiyede bulunan Girne Kolejlerinin, Darüşşafaka Spor Klübü gibi köklü geçmişe sahip bir kluple işbirliği yapmış olması çocuklarımız için çok büyük fırsatlar yaratacacağı belirtildi.

Daçka Akademi Spor Koordinatörü Gökmen öder’in açıklaması

Darüşşafaka Basketbol -Girne Amerikan Üniveristesi Kuruluşu olan Türkiyedeki Yapılanması Girne Kolejleri ile yapılan işbirliği bizleri olduğu kadar GAU yönetiminide çok heyecanlandırmıştır. Türkiye de Eğitime, rekabet ortamına, Oluşturulan ekip ile hazır olduklarını, Kampüslerinin lokasyon-tesis kalitesi,okullardaki eğitim derecesinin yüksekliği bizleri ortak paydaş olmamızda bir heyecana itmiştir. Bu anlaşma Hem Türkiyedeki sporcularımıza hemde Kktc deki sporu seven her kesime hitap edecektir.Artık sınırlar içinde spor yapmaya çalışan yurt dışına açılmak için bir fırsat bekleyen KKTC de ki sporcu kardeşlerimizin Darüşşafaka basketbol-Girne Koleji işbirliği birlikteliği sayesinde fırsat sağlanacaktır. Bizlerle, imkansız görünebilek uzaklıkta olan belkide hayal edilemeyecek bir birliktelik ortamını sağlayan Gaü Kurucu Rektörü Serhat Akpınar,Türkay Akpınar hocalarımıza GAU Koordinatörlük ekibine ayrıca teşekkür ederim. Yapılan bu anlaşma ne denli ileri görüşlü olduklarının bir iz düşümüdür.