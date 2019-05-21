Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupası’nı Atıcılık İhtisas Kulübü kazandı

Atıcılar hedefe attı

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen “1’inci Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupası’’ Taşkent’de Taşkent Atış Poligonunda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren müsabakaya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç Takım on iki atıcı sporcu,Polis Genel Müdürlüğü’nden bir Takım dört atıcı sporcu,Yakın Doğu Ünüversitesi’nden iki Takım altı atıcı sporcu ve Atıcılık ihtisas Kulübü’nden ise üç Takım on bir Atıcı Sporcu katılmıştır.

Dereceye giren Atıcılara ve Kulüplere ödülleri KTBK.Komutanlığı Komd.Alay K.’nı Alb. Sinan Gökoğlan ve Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Sporcular ilk gün 100 metre,200 metre ve 100 metre cezalı atışlarını müteakip 2.gün 400 metreye atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

1’inci Uluslararası Beş Parmak Atış Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular;

FERDİ DERECELER:

Mustafa ŞEFKETOĞLU 85 Puan (Atıcılık İhtisas Kulübü) Kazım SOYER 82 Puan (Atıcılık İhtisas Kulübü) Okan KARABIYIK 79 Puan (Polis Genel Müdürlüğü)

TAKIM DERECELERİ: