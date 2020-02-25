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Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ne konaklama sponsoru olan MC Palace Hotel’e federasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu

Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ne konaklama sponsoru olan MC Palace Hotel’e federasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu

25 Şubat 2020 Salı 08:08
Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi
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Türkiye’den gelen konuklar onuruna dün akşam düzenlenen akşam yemeğinde KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, teşekkür plaketini MC Palace Hotel Direktörü Ülkü Çangar’a sunarken, koyduğu değerli katkı nedeni ile de memnuniyetlerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkü Çangar’a Teşekkür Plaketi
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