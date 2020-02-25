KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ne konaklama sponsoru olan MC Palace Hotel’e federasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu
Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ne konaklama sponsoru olan MC Palace Hotel’e federasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu
25 Şubat 2020 Salı 08:08
Türkiye’den gelen konuklar onuruna dün akşam düzenlenen akşam yemeğinde KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, teşekkür plaketini MC Palace Hotel Direktörü Ülkü Çangar’a sunarken, koyduğu değerli katkı nedeni ile de memnuniyetlerini dile getirdi.
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