Ulaş GHE’nde

Girne Halk Evi, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Ulaş Candanal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Girne Halk Evi, transferlere doymuyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan kırmızı beyazlılar, sağ kanada da transfer yaptı. Veli Esendağlı Başkanlığındaki GHE, bonservisi Merit Alsancak Yeşilova’da bulunan sağ kanat oyuncusu Ulaş Candanal’ı kiraladı.

Şahin satılık

Öte yandan GHE’nin bir diğer savunma oyuncusu Şahin Şeker ile anlaşma sağlanamazken, oyuncu satılık listesine konuldu. Şahin’in bonservis bedeli 10 bin TL olarak belirlendi.