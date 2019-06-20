banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95790
ALTIN
255.136
DOLAR
5.7339
STERLİN
7.3094
EURO
6.4820
Karma yem fiyatları düşürüldü
KARMA YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Ulaş GHE’nde

Ulaş GHE’nde

20 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Ulaş GHE’nde

Girne Halk Evi, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Ulaş Candanal’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Girne Halk Evi, transferlere doymuyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan kırmızı beyazlılar, sağ kanada da transfer yaptı. Veli Esendağlı Başkanlığındaki GHE, bonservisi Merit Alsancak Yeşilova’da bulunan sağ kanat oyuncusu Ulaş Candanal’ı kiraladı.

Şahin satılık

Öte yandan GHE’nin bir diğer savunma oyuncusu Şahin Şeker ile anlaşma sağlanamazken, oyuncu satılık listesine konuldu. Şahin’in bonservis bedeli 10 bin TL olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Ulaş CandanalGirne Halk Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Pro kursu yapılıyor
UEFA Pro kursu yapılıyor
Selim yuvaya döndü
Selim yuvaya döndü
Sami'nin talipleri artıyor
Sami'nin talipleri artıyor
GG, Göksun ile devam dedi
GG, Göksun ile devam dedi
Yılın Başarılıları Ödül Töreni tamamlandı
Yılın Başarılıları Ödül Töreni tamamlandı
LTB’den ‘Yaza Merhaba’ satranç turnuvası
LTB’den ‘Yaza Merhaba’ satranç turnuvası
Rifat yeni tekliflere açık
Rifat yeni tekliflere açık
Maraş'ta yeniden oy dönemi
Maraş'ta yeniden oy dönemi
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2019 yılı ikinci slalom yarışını bu akşam Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştiriyor
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2019 yılı ikinci slalom yarışını bu akşam Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştiriyor
Kaymaklı’da liste açıklandı
Kaymaklı’da liste açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim