UKÜ’den Öğretmenlere “Sınıf Yönetimi” Konulu Seminer Verildi

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eriş “Davranış düzenlemeleri ve Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler” konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Sınıf yönetimini etkileyen etmenler kategorisinde aile, etkili öğretmende bulunması gereken özellikler, okul yönetiminin yapısı ve işleyişi ile öğrenciden beklenti düzeyleri konularına da değinildi.

Doç. Dr. Eriş, istendik davranışların, var olan sürekliliğinin arttırılmasının, çocuğun başarısını da arttıracağını dile getirerek, istenmedik davranışların ise öğretmenin rehberliğinde ortadan kaldırılabileceğini ve bunun da öğrencinin sınıfı benimsemesi yanı sıra okula karşı olumlu tutum geliştirmesi için ortam oluşturacağını açıkladı.

Etkinlikte, öğretmen - öğrenci iletişimini güçlendiren uygulamalar hakkında da bilgi veren Eriş, ben dilini kullanma, göz teması, etkin dinleme, bekleme süresi ve soru sorma tekniklerinin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Eriş, seminerde ayrıca öğretmenlerin sınıfta iyi bir gözlemci olması gerektiğine de dile getirerek, öğrenci liderliği ve bir öğretmenin öğrencilerin hayatlarına nasıl dokunduğuna dair iki tane de kısa film izletildi.