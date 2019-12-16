UKÜ’den çifte galibiyet

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakalarında ikinci hafta bugün oynanan karşılaşmalar sonrasında tamamlandı.

Müsabakalar bugün sabah Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin salonu olan UKÜ Arena’da gerçekleştirildi. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında erkekler kategorisinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Doğu Akdeniz Üniversitesi, 42-35 kazandı.

Günün ikinci maçı kadınlar kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. Bu karşılaşmada ise gülen taraf 46-32’lik skorla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu.

Günün son maçı ise erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. Çekişmeli ve zevkli geçen mücadeleyi 10 sayı farkla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 32-22 kazandı ve haftayı galibiyetle kapattı. Üçüncü hafta maçları 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak.