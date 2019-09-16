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UKÜ, “Yaz Yüzme Okulu” geniş katılımlı sertifika töreni ile tamamlandı

Her yaş grubundan bireylerin katıldığı yüzme kurslarının sonunda 1000’e yakın katılımcıya sertifikaları verildi.

UKÜ, “Yaz Yüzme Okulu” geniş katılımlı sertifika töreni ile tamamlandı

Her yaş grubundan bireylerin katıldığı yüzme kurslarının sonunda 1000’e yakın katılımcıya sertifikaları verildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
UKÜ, “Yaz Yüzme Okulu” geniş katılımlı sertifika töreni ile tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından CIU Arena’da düzenlenen “Yaz Yüzme Okulu” geniş katılım ile gerçekleşen sertifika töreni ile tamamlandı. Her yaş grubundan bireylerin katıldığı yüzme kurslarının sonunda 1000’e yakın katılımcıya sertifikaları verildi.

Hem tatillerini değerlendirmek hem de spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla küçüklerin de dâhil olduğu Yaz Yüzme Okulunda dersler deneyimli eğitmenler tarafından yürütüldü.

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CIU Arena Yüzme Eğitmeni Meliha Kaya, yüzme kurslarının sadece yaz ayları ile sınırlı olmadığını hatırlatarak, 12 ay boyunca 4 - 60 yaş arasındaki tüm yaş gruplarına eğitim verdiklerini bildirdi.

Meliha Kaya, kursların 2019 Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilerek, minimum 8 ders alan kursiyerler için düzenlendiğini açıkladı. Kaya, kurslara yüzme bilmeyen veya tekniğini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinlerin katıldığını kaydetti.

Yüzme gruplarının öğrencilerin yaş ve seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Meliha Kaya, 4-5-6 yaş guruplarının en fazla 6 kişiden oluşturulduğunu, diğer yaşlara göre ise grupların 10 kişiye kadar çıkabildiğini söyledi. Kaya, “Sayımızı az tutmaya özen gösteriyoruz, bizim için kursiyerlerimizin ‘can güvenliği’ ve eğlenceli bir ders geçirmesi çok önemlidir” dedi.

Yüzmenin her yaş grubu için uygun ve çok faydalı bir spor olduğunu ifade eden Kaya, günümüzde bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz ve sırt rahatsızlıklarında tedavi olarak yüzme sporunun uygulandığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Yaz Yüzme Okulu
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