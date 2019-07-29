UKÜ tecrübe kazandı

Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nın son gününde temsilcimiz UKÜ, Almanya temsilcisi German Sport University Cologne takımıyla oynadığı 5’incilik maçını da 2-0 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de dün sona eren Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda temsilcimiz UKÜ, German Sport University Cologne takımıyla oynadığı 5’incilik maçını da 2-0 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı. İlk periyodu 18-8, ikinci periyodu da 18-14 kaybeden UKÜ bu karşılaşmadan da 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvada şampiyonluğu Sırbistan temsilcisi University Novi Sad elde ederken, ikinciliği Hırvatistan temsilcisi University of Zagreb, üçüncülüğü ise İspanya temsilcisi University of Barcelona elde etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden UKÜ takımı Hırvatistan’da kurduğu iyi ilişkilerle taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu.