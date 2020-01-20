UKÜ rahat kazandı 65-26

YER: Levent Kolej Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Burak Sevim

UKÜ: Şule, Ayşe, Sude, Çisem, Samilay, Burcu, Havva, Dilem, Gül, Haddy, Ceren

GÖNYELİ: Gülay, Gülfem, Fatoş, Arzu, Huriye, Yeliz, Cemile, Özen, Bircan, Aliye, Teba

1.PERİYOT: 21-4

DEVRE: 41-14

3.PERİYOT: 12-3

MAÇ SONUCU: 65-26

Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynanan UKÜ-Gönyeli karşılaşması ile tamamlandı.

Lige Rauf Denktaş Üniversitesi galibiyetiyle başlayan UKÜ, bu akşam da Gönyeli’yi yenerek yenilgisiz yoluna devam etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibi karşısında UKÜ oyun üstünlüğünü ele geçirerek periyodu 21-4 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren UKÜ devreyi 41-14 önde tamamladı. Gönyeli’nin sayı üretmekte zorlandığı maçın üçüncü periyodunu 12-3, son periyodunu da 12-9 önde tamamlayan UKÜ karşılaşmayı da 65-26 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Tüm oyuncularının süre aldığı UKÜ’de özellikle Sude oynadığı güzel oyun ile alınan farklı galibiyette önemli rol oynarken, tribünlerden bol bol alkış aldı.