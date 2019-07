UKÜ Hırvatistan’da

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda ülkemiz temsil edecek olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Plaj Hentbol Takımı Hırvatistan’a gitti.

24-27 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleşecek olan Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda ülkemiz temsil edecek olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Plaj Hentbol Takımı Hırvatistan’a gitti. Sabahın erken saatlerinde adadan ayrılan UKÜ Takımı öğle saatlerinde Zagreb’e ulaştı. Organizasyonun gerçekleşeceği sahada bugün bir antrenman gerçekleştiren UKÜ yarın sabah saat 10.00’da da bir antrenman gerçekleştirecek ve 25 Temmuz Çarşamba günü KKTC saati ile 11.30’da gruptaki ilk maçını Sırbistan temsilcisi University of Novi Sad takımı ile oynayacak.

Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda UKÜ, University of Barcelona (İspanya), German Sport University Cologne (Almanya), Tilburg University (Hollanda), University of Zagreb (Hırvatistan) ve University of Novi Sad (Sırbistan) ile karşı karşıya gelecek. 4 antrenör, yönetici ve 8 sporcudan oluşan UKÜ Kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Tarkan Kayaş (UKÜ Antrenör-Yönetici)

Hasan Özenkaya (UKÜ Yönetici)

Turgut Karamanoğlu (Spor Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Tolga Kınacı (Üniversiteler Spor Federasyonu Yöneticisi)

Deniz Yıldız (Sporcu)

Biray Çağla Torman (Sporcu)

Betül Rabia Çamlı (Sporcu)

Ayşe Şahin (Sporcu)

Sevilay Seçmen (Sporcu)

Neslihan Taş (Sporcu)

Aysel Şimşek (Sporcu)

Aleyna Karadoğan (Sporcu)

UKÜ’nün Maç Programı

25 Temmuz Çarşamba

11.30 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)-University of Novi Sad (Sırbistan)

15.00 University of Zagreb (Hırvatistan)-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

18.00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)-Tilburg University (Hollanda)

26 Temmuz Perşembe

11.30 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)-German Sport University Cologne (Almanya)

14.30 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)-University of Barcelona (İspanya)

27 Temmuz Cuma

Yarı Final ve Finaller

Haber: Cemil GARİP