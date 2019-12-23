banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112175
ALTIN
284.035
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6917
EURO
6.5956
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Çekiç ile yüzüne vurdu
Kapat

UKÜ çifte şampiyon

Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün tamamlanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çifte şampiyon oldu

UKÜ çifte şampiyon

Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün tamamlanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çifte şampiyon oldu

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:43
UKÜ çifte şampiyon

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün tamamlanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çifte şampiyon oldu.

Müsabakalar dün sabah Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin salonu olan UKÜ Arena’da gerçekleştirildi. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında erkekler kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Mücadelede üstün bir performans sergileyen DAÜ, karşılaşmayı 41-25 kazandı.

Günün ikinci maçı kızlar kategorisinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 34-27 kazanarak şampiyon oldu. DAÜ bu sonucun ardından puansal olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerisinde kalarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Günün son maçı erkeklerde nefes kesti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin mücadelesinde kazanan 33-24’lük skorla UKÜ oldu. Bu sonucun ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon olurken, DAÜ turnuvayı ikinci sırada, GAÜ ise üçüncü sırada tamamladı. Mücadeleler sonrasında dereceye giren takımlara madalyaları KKTC Üniversitesi Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı tarafından takdim edildi.

Erkekler

1)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

banner317
2)Doğu Akdeniz Üniversitesi

3)Girne Amerikan Üniversitesi

Kızlar

1)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2)Yakın Doğu Üniversitesi

3)Doğu Akdeniz Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar kupalarını aldı
Şampiyonlar kupalarını aldı
Bozbeyli Yayla’da hedefe attı
Bozbeyli Yayla’da hedefe attı
Benli ödülünü aldı
Benli ödülünü aldı
Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi konulu panel DAÜ’de gerçekleştirildi
Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi konulu panel DAÜ’de gerçekleştirildi
Yüzücülerimizden başarılı sonuçlar
Yüzücülerimizden başarılı sonuçlar
Bir olsun Ocak’ın olsun 1-0
Bir olsun Ocak’ın olsun 1-0
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Kimse üzülmesin 1-1
Kimse üzülmesin 1-1
İlk devrenin beyi KKTC 58-98
İlk devrenin beyi KKTC 58-98
Çetinkaya toparladı 1-3
Çetinkaya toparladı 1-3

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim