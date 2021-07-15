banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de...
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376
Flaş Haber
Osman Baran Önay BULUNDU!
Kapat

UKÜ BESYO, Yonpaş Dumlupınar TSK futbolcularına yönelik ikinci kez seviye belirleme testlerini uyguladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Yonpaş Dumlupınar TSK A Takım futbolcularına, sezon öncesi kondisyonel özellik seviyelerini belirlemek amaçlı uyguladığı alan ve laboratuvar testlerini ikinci kez tekrarladı. Söz konusu testler kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat ve hareketlilik alanlarında gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:14
UKÜ BESYO, Yonpaş Dumlupınar TSK futbolcularına yönelik ikinci kez seviye belirleme testlerini uyguladı

UKÜ Spor Kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilen ölçümler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol’un gözetiminde, Uzman Fzt. Sema Özden, Dr. Sonay Dericioğlu, Fzt. İlke Özgökalp tarafından sporculara uygulandı.

Birinci Ölçümlerdeki Verilere Göre Hazırlanan Antrenman Programları UKÜ BESYO Bünyesindeki Uzman Antrenman Bilimciler Tarafından Yeniden Güncellenecek

banner341
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol testlerin, sezon öncesi ve müsabaka döneminde 6 kez kontrol amaçlı tekrarlanacağını belirterek, “Elde edilen veriler doğrultusunda, takım içinde gruba ve kişiye özel hazırlanan antrenman programlarının yeniden UKÜ BESYO bünyesinde görev yapan uzman antrenman bilimciler tarafından güncellenecek. Daha sonra antrenmanların amaca yönelik olup olmadığını tekrar takip edilecek” şeklinde konuştu. 

KKTC'de sportif performans alanına UKÜ BESYO olarak buna benzer hizmetlerin verilmeye devam ettiğini dile getiren Erol, akademik ve uygulamaya yönelik güncel ve daha fonksiyonel alışkanlıkların kazandırılmasına, ülke genelinde yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erol, topluma hizmet amaçlı gerçekleştirilecek olan bu uygulamaların, genç akademisyenler ve UKÜ BESYO öğrencileri için de uygulama becerilerini geliştirmeleri bakımından bir şans olduğunu aktararak, “Hizmet vereceğimiz her sportif branşta, yüksekokulumuz bünyesinde kaliteli eğitim alarak alana hizmete hazır hale gelen mezun ve öğrencilerimizle performansa yönelik katkı ve idari kadro desteği de sağlayabiliriz” dedi.

2021-2022 sezonu hakkında da konuşan Erol, bu sezonun bütün branşlardaki ferdi ve takım yarışmacıları için başarı ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oklar barış ve özgürlük için atılacak
Oklar barış ve özgürlük için atılacak
Uçaner’den aşı ve spor tavsiyesi
Uçaner’den aşı ve spor tavsiyesi
Karting Şampiyonası Cemsa’da devam etti
Karting Şampiyonası Cemsa’da devam etti
Mormenekşe resmen sahaya iniyor
Mormenekşe resmen sahaya iniyor
Şampiyon Minareliköy
Şampiyon Minareliköy
Amatör plaj voleybol turnuvası tamamladı
Amatör plaj voleybol turnuvası tamamladı
Taygun Ankara’da da zirvede
Taygun Ankara’da da zirvede
Mormenekşe Futbol Akademi’de yeni yapılanma
Mormenekşe Futbol Akademi’de yeni yapılanma
Kempo kuşak sınavı yapıldı
Kempo kuşak sınavı yapıldı
KITMOK ve Basel Holding-Polaris işbirliği
KITMOK ve Basel Holding-Polaris işbirliği

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim