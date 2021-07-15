UKÜ BESYO, Yonpaş Dumlupınar TSK futbolcularına yönelik ikinci kez seviye belirleme testlerini uyguladı

UKÜ Spor Kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilen ölçümler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol’un gözetiminde, Uzman Fzt. Sema Özden, Dr. Sonay Dericioğlu, Fzt. İlke Özgökalp tarafından sporculara uygulandı.

Birinci Ölçümlerdeki Verilere Göre Hazırlanan Antrenman Programları UKÜ BESYO Bünyesindeki Uzman Antrenman Bilimciler Tarafından Yeniden Güncellenecek

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol testlerin, sezon öncesi ve müsabaka döneminde 6 kez kontrol amaçlı tekrarlanacağını belirterek, “Elde edilen veriler doğrultusunda, takım içinde gruba ve kişiye özel hazırlanan antrenman programlarının yeniden UKÜ BESYO bünyesinde görev yapan uzman antrenman bilimciler tarafından güncellenecek. Daha sonra antrenmanların amaca yönelik olup olmadığını tekrar takip edilecek” şeklinde konuştu.

KKTC'de sportif performans alanına UKÜ BESYO olarak buna benzer hizmetlerin verilmeye devam ettiğini dile getiren Erol, akademik ve uygulamaya yönelik güncel ve daha fonksiyonel alışkanlıkların kazandırılmasına, ülke genelinde yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erol, topluma hizmet amaçlı gerçekleştirilecek olan bu uygulamaların, genç akademisyenler ve UKÜ BESYO öğrencileri için de uygulama becerilerini geliştirmeleri bakımından bir şans olduğunu aktararak, “Hizmet vereceğimiz her sportif branşta, yüksekokulumuz bünyesinde kaliteli eğitim alarak alana hizmete hazır hale gelen mezun ve öğrencilerimizle performansa yönelik katkı ve idari kadro desteği de sağlayabiliriz” dedi.

2021-2022 sezonu hakkında da konuşan Erol, bu sezonun bütün branşlardaki ferdi ve takım yarışmacıları için başarı ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.