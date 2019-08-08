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UFÜ’den KTSYD’ye ziyaret

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

UFÜ’den KTSYD’ye ziyaret

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:19
UFÜ’den KTSYD’ye ziyaret

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti. 5 Ağustos pazartesi günü KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette UFÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Simge Özkan yer aldı.

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KTSYD adına görüşmede Başkan Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan, Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy ve Tesisler Sorumlusu Halit Dağ hazır bulundu.

Ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili ön görüşme yapıldı. Daha önce iki kurum arasında gerçekleşen ilişkinin devamı çerçevesinde ortak nelerin yapılabileceği yönünde görüş alış verişinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
UfüKTSYD
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