UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Barcelona çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırdı. Bercelona evinde Lyon'u 5-1, Liverpool ise deplasmanda Bayern Münih'i 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, son 16 turu rövanşlarına 2 maçla devam edildi..Gecenin en önemli maçında Liverpool deplasmanda Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi..

İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Gecenin diğer maçında ise Katalan takım Barcelona, deplasmanda berabere kaldığı Fransız takımı Olympique Lyon’u 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini elde etti.

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.