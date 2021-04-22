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UEFA önce KKTC’ye izin vesin

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası futbola izin vermemesini eleştirdi

22 Nisan 2021 Perşembe 17:29
UEFA önce KKTC’ye izin vesin
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası futbola izin vermemesini eleştirerek, "KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin." dedi.

Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimini nasıl değerlendirdiği üzerine gelen soruya Karaman, farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağını anlatarak, şunları kaydetti: "Ben şöyle düşünüyorum, KKTC neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var. KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."  Dedi.

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