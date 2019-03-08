UEFA'dan Manchester City'ye 2'inci kez Finansal Fair Play soruşturması

UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City hakkında soruşturma başlattı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, bazı medya organlarınca ortaya atılan iddiaların ardından konu hakkında araştırma yapılacağını açıkladı. Almanya'nın prestijli dergilerinden Der Spiegel geçtiğimiz Kasım ayında Manchester City hakkında bir yazı dizisi yayınlamış ve mavi beyazlı ekibin UEFA kriterlerini çiğnediğini yazmıştı.

Gelişme üzerine Manchester City Kulübü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturma, ortaya atılan iddiaları sonlandıracağından dolayı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

UEFA yetkilileri soruşturma devam ederken başka açıklama yapmayacaklarını duyurdu.

Der Spiegel'in iddiasına göre Premier Lig ekibi, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho henüz 14 yaşındayken, menajerlik firmasına 200 bin sterlin ödeme yapılmasına engel koydu. Alman basın organı daha önce de mavi beyazlı ekibin, 2013 yılında FFP kurallarına uymak için sponsoruyla anlaşarak, kontratlarda oynama yapıp 10 milyon sterlinlik açığı kapattığını duyurmuş ve olayı 'City, Avrupa futbolunun yönetimini kandırdı' başlığıyla vermişti.

Manchester City, Fransa temsilcisi Paris Saing Germian ile birlikte 2014-15 sezonunda FFP kriterlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 60 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. İki takımdan da 24 olan kadro sayısını 21'e düşürmeleri istenmişti.

Manchester City'nin bu soruşturmada suçlu bulunması halinde çok daha büyük ceza alması bekleniyor.