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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları yarı finale çıktı.

15 Nisan 2022 Cuma 09:25
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.

Yarı finalde Leipzig ile Rangers, West Ham United ile de Eintracht Frankfurt eşleşti.

Bu turda karşılaşmaların ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

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Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3

Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)﻿: 1-1, 0-3

Rangers (İskoçya) ﻿- Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final maçlarınını tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmelerinin ilk ayağı 28 Nisan'da rövanş karşılaşmaları ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde yapılacak:

Leipzig - Rangers 

West Ham United - Eintracht Frankfurt

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi çeyrek Final
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