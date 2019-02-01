Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış

İngiliz uçurtma sörfçüsü Olly Bridge 200 metre boyunca havalanarak bu zorlu disiplinde bir ilke imza atmayı başardı.

İngiltere’nin güneybatısındaki Dawlish-Devon plajında gerçekleştirdiği nefes kesici atlayış anını kaydeden 21 yaşındaki sporcu, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

https://www.facebook.com/310363362457278/videos/2229916883893449/?t=0

Bu atlayışı yapmak için uzun süredir hazırlandığını belirten Bridge, performansı gerçekleştirmek için yeterli rüzgarın çıkmasını beklediğini ifade etti.

Genç yaşına rağmen üç kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Olly Bridge, bu mesafedeki atlayışın dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.