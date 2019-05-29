Üçüncü ayağın sahibi Tonguz, Hakan çifti

Her yıl geleneksel olarak Mesarya Darts Birliği (MDB) tarafından düzenlenen ve on ayaktan oluşan Mesarya Darts Birliği Çiftler Turnuvası üçüncü ayağı ile devam etti.

Gerçekleştirilen ve on ayaktan oluşan çiftler turnuvasının üçüncü ayağı Beyarmudu Belediyesi Darts salonunda yapıldı. Beyarmudu Belediyesi Darts salonunda gerçekleştirilen maçlar heyecanlın ve çekişmeli geçerken üçüncü ayağı Beyarmudu Belediye başkanı Sn. İlker Edip takip edenler arasındaydı. Heyecanlı gecen maçların sonucundaysa turnuvada şampiyon olan Tonguz, Hakan çiftine ödüllerini Beyarmudu Belediye başkanı sn. İlker Edip taktim etti.

Turnuvada dereceye giren çiftler;