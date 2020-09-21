banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.493
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7857
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376
Flaş Haber
Yine trafik kazası: 1 yaralı
Kapat

Ücretsiz Cimnastik kursu

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:57
Ücretsiz Cimnastik kursu
banner337
banner351

Jimnastik Federasyonu maddi imkanı olmayan çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için ücretsiz cimnasik kursları düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu insan yaşamında sporun önemine dikkat çekerken cimnastik sporu özelindeki hedefleri ile ilgili açıklama yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sporun, insan sağlığına faydaları olan bir aktivite olduğu hususunda dünyada yapılan tüm bilimsel araştırmalarla ve istatiksel verilerle ispatlanmış olduğu bir gerçektir.

Bu bağlamda, sporun yararları arasında; iyi bir sosyal yaşam ve eğlenceli hayat sunduğu, bireyleri stresten ve depresyondan uzak tuttuğu, stratejik düşünme ve hızlı karar verme yetisi ile pratik zekâ kazandırdığı, profesyonel yaşamlarına katkı sağladığı, takım çalışmalarında başaralı olduğu sayılabilir.

Bu gerçekten yola çıkarak her yaşta insana spor yapma imkanı sağlayacak yeni bir alt yapı oluşturularak toplumumuzda sağlıklı bireyler kazandırmanın yanında, özelde cimnastik sporunda küçük yaştan sporcular yetiştirerek, toplumumuza şampiyon sporcular kazandırmak en büyük hedeflerimizdendir.

Çocuklarımızda, özgüven, denge, cesaret ve beyin-kas koordinasyonunu sağlamak, küçük yaştaki çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtararak onları spora kazandırmayı ana amaç olarak benimsemiş ve bu yöndeki çalışmalarımıza ilk andan itibaren hız vermiş bulunmaktayız.

Çocuklarımızı, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı ve zararlı maddelerden korumayı, sağlıklı birer birey olarak spor yapmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcular yetiştirmek ve cimnastik sporunda şampiyonlar yetiştirmek en ilkeli temelimiz olacaktır.

Maddi imkanı olmayan veya sınırlı olan çocuklarımız ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için ücretsiz cimnasik kursları düzenlemeyi, ailelerde anne ve babanın çalışmalarından dolayı çocuklarımızda meydana gelen toplumsal yalnızlık duygusunun önüne geçmeyi ve toplum içinde yalnızlığa itilen çocuklarımızı sporla tanıştırmayı ve zamanlarını sporla geçirerek sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı koymayı kendimizde asli görev görmekte olduğumuzu tüm samimiyetimizle ifade etmek isterim.

Yukarıda bazılarını belirtmiş olduğumuz asli görevlerimizi, amaç ve hedeflerimizi kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı bu azimle de sürdüreceğiz.”

banner360
Son Güncelleme: 20.09.2020 20:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkkan “oynamak istiyoruz”
Türkkan “oynamak istiyoruz”
Liglerin 1 yıl ertelenmesi hata olur
Liglerin 1 yıl ertelenmesi hata olur
Güder istifa etti
Güder istifa etti
Futbol oynamak istiyoruz
Futbol oynamak istiyoruz
Çetinkaya yeni sahanın çim ekimini yaptı
Çetinkaya yeni sahanın çim ekimini yaptı
Drenaj başladı
Drenaj başladı
Büyük hata
Büyük hata
Düzova'dan çifte transfer
Düzova'dan çifte transfer
Potada rapor hazırlandı
Potada rapor hazırlandı
Yeni Boğaziçi’den taraftarına özel maske
Yeni Boğaziçi’den taraftarına özel maske

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim