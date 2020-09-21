Ücretsiz Cimnastik kursu

Jimnastik Federasyonu maddi imkanı olmayan çocuklar ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için ücretsiz cimnasik kursları düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu insan yaşamında sporun önemine dikkat çekerken cimnastik sporu özelindeki hedefleri ile ilgili açıklama yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sporun, insan sağlığına faydaları olan bir aktivite olduğu hususunda dünyada yapılan tüm bilimsel araştırmalarla ve istatiksel verilerle ispatlanmış olduğu bir gerçektir.

Bu bağlamda, sporun yararları arasında; iyi bir sosyal yaşam ve eğlenceli hayat sunduğu, bireyleri stresten ve depresyondan uzak tuttuğu, stratejik düşünme ve hızlı karar verme yetisi ile pratik zekâ kazandırdığı, profesyonel yaşamlarına katkı sağladığı, takım çalışmalarında başaralı olduğu sayılabilir.

Bu gerçekten yola çıkarak her yaşta insana spor yapma imkanı sağlayacak yeni bir alt yapı oluşturularak toplumumuzda sağlıklı bireyler kazandırmanın yanında, özelde cimnastik sporunda küçük yaştan sporcular yetiştirerek, toplumumuza şampiyon sporcular kazandırmak en büyük hedeflerimizdendir.

Çocuklarımızda, özgüven, denge, cesaret ve beyin-kas koordinasyonunu sağlamak, küçük yaştaki çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtararak onları spora kazandırmayı ana amaç olarak benimsemiş ve bu yöndeki çalışmalarımıza ilk andan itibaren hız vermiş bulunmaktayız.

Çocuklarımızı, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı ve zararlı maddelerden korumayı, sağlıklı birer birey olarak spor yapmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcular yetiştirmek ve cimnastik sporunda şampiyonlar yetiştirmek en ilkeli temelimiz olacaktır.

Maddi imkanı olmayan veya sınırlı olan çocuklarımız ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için ücretsiz cimnasik kursları düzenlemeyi, ailelerde anne ve babanın çalışmalarından dolayı çocuklarımızda meydana gelen toplumsal yalnızlık duygusunun önüne geçmeyi ve toplum içinde yalnızlığa itilen çocuklarımızı sporla tanıştırmayı ve zamanlarını sporla geçirerek sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı koymayı kendimizde asli görev görmekte olduğumuzu tüm samimiyetimizle ifade etmek isterim.

Yukarıda bazılarını belirtmiş olduğumuz asli görevlerimizi, amaç ve hedeflerimizi kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı bu azimle de sürdüreceğiz.”