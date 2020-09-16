Uçaner vefat etti

Ülkemizin yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Osman Uçaner yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kurra lakaplı Osman Uçaner bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Uçaner dün hastalığpa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Ülke futbolunu Türkiyede de temsil eden Uçaner Bursaspor'un efsane isimlerinden olmuştu. Yeşil Beyazlı takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Osman Uçaner 1966-1978 yılları arasında aralıksız olarak Bursaspor formasını giymişti.