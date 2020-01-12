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U20’de şampiyon YDÜ

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi final serisi son maçında ÜKÜ, deplasmanda YDÜ’yü mağlup etti ancak şampiyonluk averajla YDÜ’nün oldu

U20’de şampiyon YDÜ

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi final serisi son maçında ÜKÜ, deplasmanda YDÜ’yü mağlup etti ancak şampiyonluk averajla YDÜ’nün oldu

12 Ocak 2020 Pazar 18:52
U20’de şampiyon YDÜ

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen hentbol 20 yaş altı erkekler liginde şampiyon belirlendi.

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) U20 takımları arasında oynanan final serisinde kazanan YDÜ oldu. Federasyonun bu yıl belirlediği yeni statüye göre oynanan final serisi 2 maç üzerinden gerçekleşti. İkili averaj ve deplasmanda atılan gol sayılarına bakılarak belirlenen şampiyonluk, ilk maçta deplasmanda fazla gol atan YDÜ’ye gitti.

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Final serisi ilk maçında CIU Arena’da 29-25 galip gelen YDÜ gençleri yeni statünün avantajı ile şampiyonluğunu ilan etti. İkinci maçta dün gece YDÜ’nün sahasında 25-21 kazanan UKÜ deplasmanda daha az gol attığından kupayı kazanamadı.

Maçın en skorer oyuncuları UKÜ’den 11 sayı atan Harun ve 8 sayı atan M.Doğuş olurken, şampiyon YDÜ’nün en skorer ismi 6 sayı atan Berkem oldu.

Maç sonunda düzenlenen törende takımlara ve hakemlere kupa madalyaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ile yöneticiler tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi Final Serisi
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