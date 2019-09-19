U17’de fikstür heyecanı

KTFF tarafından organize edilen U17 Ligi’nde fikstür çekimi 24 Eylül 2019 Salı günü gerçekleştirilecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimi 15.00’te başlayacak.

4 gruptan oluşan U17 Ligi’nde gruplar da daha önceden belirlenmişti. Ligden çekildiğini açıklayan Yedikonuk'un ardından gruplara da yeni düzenleme getirildi. Buna göre Yedikonuk'un yerine Dörtyol SK 2.Grup'a alınırken, daha önce 7 takımdan oluşan 4.Grup da 6 takıma düştü. Böylece tüm gruplar 6'şarlı oldu.

1.Grup

Dikmen Gücü

Doğan Türk Birliği

Düzkaya

Lapta

Merit Alsancak Yeşilova

Türk Ocağı Limasol

2.Grup

Dörtyol

Mağusa Türk Gücü

Maraş

Sipahi

Yeniboğaziçi

Yonpaş Dumlupınar

3.Grup

Akçay

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı

Küçük Kaymakli

Yenicami

Yılmazköy

4.Grup

Akdoğan Akincilar

Cihangir

Değirmenlik

Mesarya

Türkmenköy

Vadili