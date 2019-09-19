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U17’de fikstür heyecanı

U17 Ligi’nde fikstür çekimi 24 Eylül 2019 Salı günü gerçekleştirilecek..

U17’de fikstür heyecanı

U17 Ligi’nde fikstür çekimi 24 Eylül 2019 Salı günü gerçekleştirilecek..

19 Eylül 2019 Perşembe 22:31
U17’de fikstür heyecanı

KTFF tarafından organize edilen U17 Ligi’nde fikstür çekimi 24 Eylül 2019 Salı günü gerçekleştirilecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimi 15.00’te başlayacak.

4 gruptan oluşan U17 Ligi’nde gruplar da daha önceden belirlenmişti. Ligden çekildiğini açıklayan Yedikonuk'un ardından gruplara da yeni düzenleme getirildi. Buna göre Yedikonuk'un yerine Dörtyol SK 2.Grup'a alınırken, daha önce 7 takımdan oluşan 4.Grup da 6 takıma düştü. Böylece tüm gruplar 6'şarlı oldu.

1.Grup

Dikmen Gücü

Doğan Türk Birliği

Düzkaya

Lapta

Merit Alsancak Yeşilova

Türk Ocağı Limasol

2.Grup

Dörtyol

Mağusa Türk Gücü

Maraş

Sipahi

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Yeniboğaziçi

Yonpaş Dumlupınar

3.Grup

Akçay

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı

Küçük Kaymakli

Yenicami

Yılmazköy

4.Grup

Akdoğan Akincilar

Cihangir

Değirmenlik

Mesarya

Türkmenköy

Vadili

Anahtar Kelimeler:
U17 Fikstür
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