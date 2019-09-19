U17’de fikstür heyecanı

KTFF tarafından organize edilen U17 Ligi’nde fikstür çekimi 24 Eylül 2019 Salı günü gerçekleştirilecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimi 15.00’te başlayacak.
4 gruptan oluşan U17 Ligi’nde gruplar da daha önceden belirlenmişti. Ligden çekildiğini açıklayan Yedikonuk'un ardından gruplara da yeni düzenleme getirildi. Buna göre Yedikonuk'un yerine Dörtyol SK 2.Grup'a alınırken, daha önce 7 takımdan oluşan 4.Grup da 6 takıma düştü. Böylece tüm gruplar 6'şarlı oldu.
1.Grup
Dikmen Gücü
Doğan Türk Birliği
Düzkaya
Lapta
Merit Alsancak Yeşilova
Türk Ocağı Limasol
2.Grup
Dörtyol
Mağusa Türk Gücü
Maraş
Sipahi
Yonpaş Dumlupınar
3.Grup
Akçay
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı
Küçük Kaymakli
Yenicami
Yılmazköy
4.Grup
Akdoğan Akincilar
Cihangir
Değirmenlik
Mesarya
Türkmenköy
Vadili