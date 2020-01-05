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U16 şampiyonları UKÜ ve YDÜ

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Liglerinde üçüncülük ve final maçları oynandı

U16 şampiyonları UKÜ ve YDÜ

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Liglerinde üçüncülük ve final maçları oynandı

05 Ocak 2020 Pazar 18:08
U16 şampiyonları UKÜ ve YDÜ

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 yaş altı ligler önceki gün tamamlandı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen ve Yaşama Sporla Bağlan ismi ile gerçekleşen hentbol liglerinde U16 kategorisinde kızlarda Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu.

Kızlarda DİGEM erkeklerde MGA üçüncü

Final maçlarından önce oynanan üçüncülük maçlarında U16 kızlarda DİGEM kızlarının üstünlüğünde geçen mücadeleyi 18-4’lük skorla kazanan DİGEM üçüncülüğü elde ederken,

U16 erkeklerde üçüncülüğü MGA Yükseliş karşısında 26-16’lık skorla üçüncü oldu.

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Kızlarda UKÜ, erkeklerde YDÜ zaferi

Hentbol U16 Liglerinde kızlar şampiyonu Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Günün ilk final mücadelesi kızlarda gerçekleşti. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Kızlar Ligi finalinde UKÜ ile YDÜ takımları baştan sonra kıyasıya mücadele etti. İlk devresi 8-7 YDÜ üstünlüğünde biten maçta, UKÜ kızları ikinci devrede 4 sayılık farkla rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleyi 21-18 kazanıp lig şampiyonluğunu ilan etti. Kızlar finalinde en skorer isim UKÜ’den 10 sayı ile oynayan Mercan Atay oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Erkekler Ligi’nde şampiyonu belli edecek mücadelede yine YDÜ-UKÜ rekabeti izlendi. Son saniyeye kadar heyecan ve çekişmenin yaşandığı final nefes kesti. İlk devresi 12-12 biten maçta son saniye sayıyı bulan Yakın Doğu erkekleri 24-23’lük skorla maçı kazandı ve şampiyon oldu. Finalin en skorer oyuncusu YDÜ’den 10 sayı atan Kaan Oytun, UKÜ’den ise 7 sayı ile oynayan Hasan Şanverdi oldu.

Maçlar sonunda düzenlenen törende şampiyon takımlara ve dereceye girenlere kupa madalyaları takdim edildi.

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U16 şampiyonlarıYaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Ligleri
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