U15’te gruplar belirlendi

Yapılan başvuruların ardından 38 takım 2019-2020 sezonunda U15 Ligi’nde mücadele edecek.
38 takım 6 grupta mücadele edecek. 6 grubun 2 tanesi 7 takımdan, diğer 4 grup ise 6 takımdan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar adını son 16 turuna yazdırırken, tüm gruplardaki en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. En iyi üçüncü hesaplamasında 7’li grupları son sırada tamamlayan takımlarla oynanan maçlar hesaplanmayacak. U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2005 ile 31.12.2007 tarihleri arasında doğanlar (her iki tarih de dahil) lisans işlemi yaptırıp forma giyebilecek. Ligin statüsünün önümüzdeki günlerde resmi web sitesinden yayınlanacağı duyuruldu. Ligin başlangıç tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda U15 Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu;
1.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
BAFRA SK
BÜYÜKKONUK BİASK
DİPKARPAZ SK
MORMENEKŞE GBSK
SİPAHİ TSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
2.GRUP
ÇANAKKALE TSK
GÜVERCİNLİK İYSK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MARAŞ GSK
YENİŞEHİR SK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
3.GRUP
AKDOĞAN AKINCILAR GSK
CİHANGİR GSK
DEĞİRMENLİK SK
DÖRTYOL SK
VADİLİ TÇBSK
4.GRUP
ÇETİNKAYA TSK
GENÇLİK GÜCÜ TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
HAMİTKÖY ŞHSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
YENİCAMİ AK
5.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
LAPTA TBSK
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI LİMASOL
6.GRUP
ALAYKÖY GENÇLİK SK
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
BOSTANCI BAĞCIL SK
DİKMEN GÜCÜ SK
LEFKE TSK