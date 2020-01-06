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U15’te gruplar belirlendi

KTFF tarafından organize edilen U15 Ligi’ne başvurular tamamlandı.

U15’te gruplar belirlendi

KTFF tarafından organize edilen U15 Ligi’ne başvurular tamamlandı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:28
U15’te gruplar belirlendi

Yapılan başvuruların ardından 38 takım 2019-2020 sezonunda U15 Ligi’nde mücadele edecek.

38 takım 6 grupta mücadele edecek. 6 grubun 2 tanesi 7 takımdan, diğer 4 grup ise 6 takımdan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar adını son 16 turuna yazdırırken, tüm gruplardaki en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. En iyi üçüncü hesaplamasında 7’li grupları son sırada tamamlayan takımlarla oynanan maçlar hesaplanmayacak. U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2005 ile 31.12.2007 tarihleri arasında doğanlar (her iki tarih de dahil) lisans işlemi yaptırıp forma giyebilecek. Ligin statüsünün önümüzdeki günlerde resmi web sitesinden yayınlanacağı duyuruldu. Ligin başlangıç tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda U15 Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu;

1.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

BAFRA SK

BÜYÜKKONUK BİASK

DİPKARPAZ SK

MORMENEKŞE GBSK

SİPAHİ TSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

2.GRUP

ÇANAKKALE TSK

GÜVERCİNLİK İYSK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MARAŞ GSK

YENİŞEHİR SK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

3.GRUP

AKDOĞAN AKINCILAR GSK

CİHANGİR GSK

DEĞİRMENLİK SK

DÖRTYOL SK

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TATLISU SERACILAR SK

VADİLİ TÇBSK

4.GRUP

ÇETİNKAYA TSK

GENÇLİK GÜCÜ TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

HAMİTKÖY ŞHSK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

YENİCAMİ AK

5.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

LAPTA TBSK

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

TÜRK OCAĞI LİMASOL

6.GRUP

ALAYKÖY GENÇLİK SK

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

BOSTANCI BAĞCIL SK

DİKMEN GÜCÜ SK

LEFKE TSK

Anahtar Kelimeler:
U15’te Gruplar
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