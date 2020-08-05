banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
455.906
DOLAR
6.9614
STERLİN
9.1269
EURO
8.2316
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

U15 Yıldızlar sahaya çıktı

U15 yıldızlar futbol turnuvasına 2005-2006-2007 doğumlu sporcular mücadele ediyor ..

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
U15 Yıldızlar sahaya çıktı
banner337
banner351

Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda U15 yıldızlar turnuvası başladı. Süleyman Özkoç organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar futbol turnuvasına 2005-2006-2007 doğumlu sporcular mücadele ediyor. U15 yıldızlar turnuvasına Dörtyol-Güvercinlik, Yeniboğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzon olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele ediyor. Kura Çekimi sonrasında kaybettiğimiz genç arkadaşımız Hüseyin Çakırlı anısına 1 dakikalık saygı duruş ve ana sponsor Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç katılımcılara ve futbolcular yaptığı kısa konuşmanın ardından ilk gün iki karşılaşma oynandı.

Finalistler belirlendi

banner341
Yeniboğaziçi Osman, Ergün, Mehmet stadında Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalarda Yeniboğaziçi, Dörtyol-Güvercinliği 4-2, 1461 İskele Trabzon, Maraş’ı normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçı, penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

U15 yıldızlar turnuvası finalinde Yeniboğaziçi ile 1461 İskele Trabzon karşı karşıya gelirken, Dörtyol-Güvercinlik ile Maraş, üçüncülük mücadelesi verecek. U15 yıldızlar turnuvası final ve üçüncülük karşılaşmaları 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından turnuva tamamlanacak.

Finalde sporculara hediyeler verilecek

Süleyman Özkoç organizasyonluğunda sporun ve sporcunun dostu Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar turnuvasında ilk hafta oynanan maçlarla geride kalırken, ikinci hafta oynanacak olan final karşılaşması öncesinde sporculara bisiklet ve 20 adet top çekilecek kura ile verilecek. Yıldızlar futbol turnuvası “sen bir fidansın, seni korumak, yönlendirmek, yetiştirmek ve kazanman için burdayız”, “herşey çocuklarmızın geleceği için, haydi çocuklar sahaya” önemli sloganlar ile gerçekleştirilen turnuvanın sonunda düzelenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.

Anahtar Kelimeler:
U15 Yıldızlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seminer ertelendi
Seminer ertelendi
MTG kupayı istiyor
MTG kupayı istiyor
Demir Yumruk’da durmak yok
Demir Yumruk’da durmak yok
Federasyondan büyük özveri
Federasyondan büyük özveri
UKÜ’nün acı günü
UKÜ’nün acı günü
Erdem Akademi yönetimi belirledi
Erdem Akademi yönetimi belirledi
Hakemlerden Hasan Eriş'in ailesine destek
Hakemlerden Hasan Eriş'in ailesine destek
Dörtyol’da mutlu son
Dörtyol’da mutlu son
Raketler plaja iniyor
Raketler plaja iniyor
Forest transfere erken başladı
Forest transfere erken başladı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim