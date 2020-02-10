U14 takımlarımız Türkiye’de

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ile geliştirdiği yakın ilişkilerin en somut neticeleri arasında yer alan gelişim liglerindeki oyuncularımızın Türkiye şampiyonalarında yer alması hususunda hazırlıklar tamamlandı ve takımlarımız maçlar için Türkiye’ye gitti.
U14 kız takımının antrenörlüğünü Ahmet Gürel Alp yaparken, yardımcılığını Hakan Özkan üstlenecek. Takım yöneticisi ise Huriye Cambazoğlu olarak belirlendi. U14 erkeklerde ise antrenör Ayhan Birsel ve yardımcısı Ümmühan Baş'ın yanı sıra yönetici Okan Kandıran görev alacak.
Türkiye bölge şampiyonalarına katılacak U16 takımlarımız Şubat ayı sonunda, U 18 takımlarımız ise Mart ayında maçlarına çıkacaklar.