banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111074
ALTIN
279.287
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7269
EURO
6.5587
Karadağ 3 yıl hapis yatacak
3 YIL HAPİS YATACAK
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

U-17’lerde gruplar tamamlandı

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Çeyrek Finale yükselme başarısı gösterdi

U-17’lerde gruplar tamamlandı

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Çeyrek Finale yükselme başarısı gösterdi

17 Aralık 2019 Salı 21:28
U-17’lerde gruplar tamamlandı

KTFF tarafından organize edilen U17 Ligi’nde grup maçları tamamlandı. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Çeyrek Finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek Final 1.Maçları 29 Aralık 2019 Pazar günü oynanacak. Çeyrek Final 2.Maçları ise 4-5 Ocak 2020’de oynanacak. Maçlar saat 14.00'te başlayacak.

Grup maçları tamamlandı

U17 Ligi A Grubu’nda Türk Ocağı grubu yenilgi yüzü görmeden lider tamamlarken, sarı siyahlıların ardından ikinci sırada ezeli rakibi Doğan Türk Birliği geldi. B Grubu’nda ise Mağusa Türk Gücü puan kayıpsız tüm maçlarını kazanarak grubunu lider tamamlamayı başarırken, grubun ikinci sırasında Yonpaş Dumlupınar takımı yer aldı. C Grubu’nda Yenicami takımı da grubunu yenilgisiz tamamlayarak lider bitirirken, siyah beyazlıları 2’nci sıradan bir başka Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı TSK takip etti. D Grubu’nda ise Değirmenlik averajla grubu lider bitirirken, aynı puana sahip Cihangir de grubunu ikinci sırada tamamladı ve Çeyrek Final’e yükselme başarısı gösterdi.

Sezon öncesi belirlenen şablona yerleşen takımların Çeyrek Final eşleşmeleri de belli oldu;

29 Aralık 2019 Pazar (Çeyrek Final 1. Maç)

Girne Pia Bella Sahası: Türk Ocağı Limasol – Cihangir GSK

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik SK – Küçük Kaymaklı TSK

banner317
Mağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yenicami AK

Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü

4 Ocak 2020 Cumartesi (Çeyrek Final 2.Maç)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Yenicami AK – Yonpaş Dumlupınar TSK

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği

5 Ocak 2020 Pazar (Çeyrek Final 2.Maç)

Cihangir Antrenman Sahası: Cihangir GSK – Türk Ocağı Limasol

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Değirmenlik SK

Anahtar Kelimeler:
U17 Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenköy disiplinlik oldu
Türkmenköy disiplinlik oldu
MTG’de Balarabe operasyonu
MTG’de Balarabe operasyonu
Maraş Ali Ceylan’ı unutmadı
Maraş Ali Ceylan’ı unutmadı
5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası yarı final maçları oynanıyor
5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası yarı final maçları oynanıyor
Türkmenköylü minik kızların başarısı
Türkmenköylü minik kızların başarısı
Deplasmandakiler galip
Deplasmandakiler galip
Cimnastik antrenörleri, Türkiye'de seminere katıldılar
Cimnastik antrenörleri, Türkiye'de seminere katıldılar
UKÜ’den çifte galibiyet
UKÜ’den çifte galibiyet
Raif Özgüren kabri başında anılacak
Raif Özgüren kabri başında anılacak
Hentbolda sahne büyüklerin
Hentbolda sahne büyüklerin

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim