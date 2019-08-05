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U-12 liginde fikstür belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu.

U-12 liginde fikstür belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44
U-12 liginde fikstür belirlendi

Ligde 5’li gruplar 8-9 Ağustos 2019 tarihinde başlarken, 4’lü grupların da 20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayacağı belirtildi. U12 Ligi’nde grup karşılaşmaları belirli sahalarda oynanacak. Buna göre 1.Grup ve 6.Grup maçları Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda, 2.Grup maçları Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda, 4.Grup maçları Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda, 5.Grup maçları Göçmenköy Stadı’nda, 7.Grup maçları Akçay Stadı’nda, 8.Grup maçları ise Dörtyol Stadı’nda oynanacak. KTFF 3.Grup maçlarının sahasının daha sonra açıklanacağını belirtti. U12 Ligi’nde karşılaşmalar saat 18.00 ve 19.00’da oynanacak.

Grup maçlarının ilk hafta programı şöyle;

1.GRUP

1.HAFTA

DİKMEN GÜCÜ-MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA        8/8/2019              18.00

LAPTA TBSK-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ                           8/8/2019              19.00

2.GRUP

1.HAFTA

ALAYKÖY-YILMAZKÖY                                                 21/8/2019            18.00

CİHANGİR-DEĞİRMENLİK                                              21/8/2019            19.00

3.GRUP

1.HAFTA

SİPAHİ-L. GENÇLER BİRLİĞİ                                          8/8/2019              18.00

YENİERENKÖY-1461 İSKELE TR.                                   8/8/2019              19.00

 

4.GRUP

1.HAFTA

YONPAŞ DUMLUPINAR-MORMENEKŞE                       9/8/2019              18.00

MARAŞ-YENİBOĞAZİÇİ                                                    9/8/2019              19.00

5.GRUP

1.HAFTA

YENİCAMİ-GÖÇMENKÖY                                                   8/8/2019              18.00

ÇETİNKAYA-GENÇLİK GÜCÜ                                            8/8/2019              19.00

6.GRUP

1.HAFTA

ESENTEPE-DÜZKAYA                                                          21/8/2019            18.00

GİRNE HALK EVİ-TÜRK OCAĞI                                         21/8/2019            19.00

7.GRUP

1.HAFTA

BİNATLI-AKÇAY                                                                    8/8/2019              18.00

BOSTANCI BAĞCIL-LEFKE                                                  8/8/2019              19.00

8.GRUP

1.HAFTA

AKDOĞAN AKINCILAR DÖRTYOL                                    20/8/2019            18.00

VADİLİ-DİLEKKAYA                                                               20/8/2019            19.00

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