Turunç’tan başarı

24 Ağustos’ta İngiltere’nin Manchester kentinde BİBA’nın düzenlemiş olduğu profesyonel boks müsabakasında KKTC Boks Federasyonu üyesi ağır sıklet boksör Metin Turunç, İrlandalı rakibi Ryan Killpatrck teknk knock out ile yenerek bayrağımızı dalgalandırdı.

Demir yumruk Turunç, 21 Eylül’de 2. Maçına İngiltere’de çıkacak. Federasyon Başkanı Yıltan Zabit yaptığı açıklamada böylesi bir organizasyonun önemli olduğunu ifade ederek, “Metin Turunç ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.