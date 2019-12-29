Turu geçenler belli oldu

Cuma akşam oynanan Gençlerbirliği Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında düğer tüm maçlar Cumartesi oynandı. Cumartesi oynanan maçlardan sonra Yenicami, MTG, Cihangir, Türk Ocağı, Karşıyaka, Binatlı, Düzkaya, Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Hamitköy, Lefke, Gönyeli, DTB, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya turu geçen takımlar oldu.
İlk tur sonuçları
Gençlerbirliği – MTG 0 – 3
Cihangir – Ozanköy 6 – 0
Türk Ocağı – Çanakkale 5 – 0
Karşıyaka – Baf Ülkü Yurdu 2 – 0
Yalova – Binatlı 2 – 3
Düzkaya – Görneç 3 – 2
Dörtyol – Gençlik Gücü 2 – 3 (Uzatmalarda)
Hamitköy – Esentepe 5 – 2
Mormenekşe – Lefke 1 – 4
Gönyeli – Maraş 3 – 0
Bağcıl – DTB 0 – 6
Göçmenköy – GHE 1 – 0 (Uzatmalarda)
K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar 4 – 1
Mesarya – Çetinkaya 4 – 5 (Uzatmalarda)
Yenicami – Doğancı (Yenicami BAY olarak Tur atladı)