Türkmenköylü minik kızların başarısı

Bu kapsamda Mesarya grubunda yer alan Türkmenköy İlkokulu rakipleri Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu ve Akdoğan Dr Fazıl Küçük İlkokulu’nu yenerek bir üst tura çıkma başarısı gösterdi. Evren Bahtıkara ve Mehmet Abbas’ın çalıştırdığı başarılı kızlar nüfus olarak öteki okulların nüfusunun üçte biri kadar küçük bile olsa çalışarak gruptan çıkmayı başardı. Önümüzdeki turda iskele bölge ilkokulları ile çapraz eşleşmede karşılaşacak minikler, geleceğin basketbolcuları olma yolunda ilerliyor.