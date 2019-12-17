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Türkmenköylü minik kızların başarısı

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokullar arası bölgeler bazında düzenlediği minik kızlar basketbol turnuvası devam ediyor.

Türkmenköylü minik kızların başarısı

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokullar arası bölgeler bazında düzenlediği minik kızlar basketbol turnuvası devam ediyor.

17 Aralık 2019 Salı 21:08
Türkmenköylü minik kızların başarısı

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Bu kapsamda Mesarya grubunda yer alan Türkmenköy İlkokulu rakipleri Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu ve Akdoğan Dr Fazıl Küçük İlkokulu’nu yenerek bir üst tura çıkma başarısı gösterdi. Evren Bahtıkara ve Mehmet Abbas’ın çalıştırdığı başarılı kızlar nüfus olarak öteki okulların nüfusunun üçte biri kadar küçük bile olsa çalışarak gruptan çıkmayı başardı. Önümüzdeki turda iskele bölge ilkokulları ile çapraz eşleşmede karşılaşacak minikler, geleceğin basketbolcuları olma yolunda ilerliyor.

Anahtar Kelimeler:
Minik Kızlar Basketbol Turnuvası
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