Türkmenköy’den bir sitem bir teşekkür

Türkmenköy Kulübü Mehmet Ali Toker Stadına su getirilmesi ve bakımı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı'mızın zemini Beyarmudu Belediyesi başkanımız İlker Edip'in büyük uğraşları ile günden güne daha da yeşermektedir. Kulübümüze sağlanan bu su kaynağı için bir kez daha teşekkür ederiz.

Ancak Spor Dairesi yetkililerinin bu güzel tesise sırtını çevirmesi ve verdikleri sözleri bir türlü yerine getirmemesi bizi derinden üzmektedir. Bizim tek amacımız gençlere kaliteli bir ortamda spor yapabilecek ortam hazırlamaktır. Tüm yetkilileri, değerli belediye başkanımızın yaptığı gibi gençlere ve spora katkı vermeye davet ederiz.