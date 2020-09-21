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Türkkan “oynamak istiyoruz”

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:33
Türkkan “oynamak istiyoruz”
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Yonpaş Dumlupınar kaptanı Türkkan Delideniz sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak futbol oynamak istediklerini kaydetti.

Türkkan’ın açıklaması şöyle: ‘’Biz Dumlupınar Spor Kulübü oyuncuları olarak bu ligin oynanmasını istiyoruz. İlk pandemide fedakarlık yapılmıştır gene yapılır her sporun heryerin açık olduğu bir ülkede adanın en popüler sporu olan futbolun durmayacagını ümit ederim erken zamanda sahalara dönmek dileğiyle’’. Açıklaması yapan kaptan Türkkan Delideniz’e takım arkadaşları da destek çıkarak paylaşımda bulundu.

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