Türkiye’den, büyük yardım

Türkiye Cimnastik Fedarasyonu, KKTC Cimnastik Fedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etti

Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu, KKTC Cimnastik Fedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etti.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonundan yapılan yardım ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu ile imzalamış olduğumuz protokol ve güven ortamını sağlayarak kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler meyvelerini veriyor.

Federasyonumuzun en büyük eksikliği olan (maliyeti yaklaşık 40 bin Euro) Gymnova marka olimpik yer minderini Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu, çocuklarımıza hediye etti. Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik fedarasyonu başkanımız Sn Suat Çelen başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna KKTC cimnastik ailesi olarak teşekkür ederiz.

Amacımız KKTC Cimnastik Federasyonu ile Türkiye Cimnastik Federasyonu arasında iş birliğini güçlendirerek, sportif, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve toplumuna karşı sorumluluk duyan güçlü, karakterli ve özgüveni yüksek sporcu gençliğin ve bireylerinin yetiştirilmesini sağlamaktır.”