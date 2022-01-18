Türkiye ve Rum hentbol takımları maç yapacak

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak.
18 Ocak 2022 Salı 12:00
İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.
Son Güncelleme: 18.01.2022 12:39