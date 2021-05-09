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Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

TFF, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağını açıkladı.

09 Mayıs 2021 Pazar 21:54
Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın üçte biri oranında seyirci alınacağını açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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