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Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda 7’den 70’e her yaştan sporcu katılım gösterdi.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda 7’den 70’e her yaştan sporcu katılım gösterdi.

28 Ocak 2020 Salı 14:42
Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları yapıldı

Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 1874, Yıldızlar Şampiyonası’nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası’nda 83 sporcu ile toplam 2 bin 557 sporcu mücadele verdi. KKTC’yi temsilen katılım gösteren toplam 36 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu sporcusu (19 Küçük, 15 Yıldız ve 2 Emektar) şampiyonalarda güzel başarılar elde etmiştir.

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9 tur üzerinden oynanan Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası, Kıdemli Emektarlar Kategorisinde sporcularımızdan Halil Tozakı, 6½ puanla toplam 32 sporcu arasında 2. ile eş puanlı olarak 3. gelerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında ise;

Arda Köle 10 Yaş Genel Kategorisinde 6½ puan, Gökhan Şeker 12 yaş genel, Destina Çınay Çıka 10 Yaş Kızlar, Doruk Dolu 10 Yaş Genel Kategorilerinde 6 puan toplamayı başardılar. Ahmet Paşa14 Yaş Genel Kategorisinde 6 puanla toplam 55 sporcu arasında 9. geldi. Berk Nay, Emre Şeb, İsmail Eren Midem kendi yaş kategorilerinde 5½ puan toplarken, Görkem Yalovalı, Ali Karakuş, Ata Atasoy da 5’er puan toplamayı başardılar. Ezgi Dimililer ve Hatice Filo ise turnuva sonunda 4½ puan toplamış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye KüçüklerYıldızlar Ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları
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