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Türker Yiğitcan’dan Töre’ye ziyaret

Türker Yiğitcan’dan Töre’ye ziyaret

04 Haziran 2019 Salı 15:57
Türker Yiğitcan’dan Töre’ye ziyaret

Atıcılık Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Atıcılık Federasyonu başkanı Türker Yiğitcan başkanlığındaki heyette yönetim kurulu üyesi Faysal Sadıkoğlu ve Yıldıray Madenci de hazır bulundu..Töre kabulde yaptığı konuşmada Atıcılık Federasyonu’nun güzel işler yaptığını belirterek yapılanları takdir ettiğini kaydetti.

Atıcılık Federasyonu başkanı Türker Yiğitcan da geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı Trap Kupası’nı gerçekleştirdiklerini belirterek desteklerinden dolayı Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Türker Yiğitcan
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