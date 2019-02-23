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Türk takımlarının veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türk takımlarının veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
Türk takımlarının veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elendiği Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek finaller 11 ve 18 Nisan, yarı finaller 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)

Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ligi Eşleşmeler
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