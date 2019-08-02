Turgut'un talipleri çok

Kulübü Yonpaş Dumlupınar'dan ayrılacak olan golcü oyuncu'a teklifler yağıyor.

Yonpaş Dumlupınar'la yolları ayrılan hücum oyuncusu Turgut Kaçar, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Süper Lig'den Küçük Kaymaklı, Gönyeli, Hamitköy, Birinci Lig'den Mesarya ve BTM 1.Lig'den ise Serdarlı ile Yeni Boğaziçi'nin golcü isimle yakından ilgilendiği iddia edildi. Şu an tek başına antrenmanlarına devam eden Turgut, geçtiğimiz sezon sakatlanmasına rağmen 3'ü kupa, 10'u lig olmak üzere toplam 13 gol kaydederek takımının en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı. Deneyimli ismin kendisi adına en iyi tercihi yapması bekleniyor.